André Mesquita reforça o Santa Clara até 2023

André Mesquita é o mais recente reforço do Santa Clara. O extremo português, de 22 anos, assinou um contrato com os açorianos válido até 2023.





Mesquita chega proveniente do Marítimo, emblema ao serviço do qual brilhou na equipa B. Na época passada, ao serviço da formação secundária maritimista, o extremo apontou 12 golos em 21 encontros.Agora, o jovem jogador formado no FC Porto vai tentar demonstrar esses créditos, mas na equipa principal do Santa Clara.