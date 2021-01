André Mesquita vai ser reforço do Mafra por empréstimo do Santa Clara

André Mesquita vai ser reforço do Mafra até final da temporada. Segundo apurou Record, o extremo chegará ao emblema dos arredores de Lisboa cedido pelo Santa Clara. O acordo entre as partes já está concluído, pelo que o jovem jogador até já deve assistir ao jogo que o Mafra vai realizar frente ao Estoril, na manhã deste domingo.





Aos 23 anos, Mesquita arranca para a quarta experiência em emblemas que militam nos campeonatos profissionais. Depois de passagens pelo Marítimo, onde chamou a atenção ao serviço dos sub-23, ao ponto de até se estrear na Liga NOS frente ao Sporting, e de uma mudança para o Santa Clara no início desta temporada, o extremo ruma agora a Mafra à procura de mostrar os seus créditos no segundo escalão. Também tem passado no FC Porto B.Com uma vasta formação, dividida entre Sporting, Desportivo de Portugal, Alfenense, Boavista, Padroense e FC Porto, Mesquita procura agora afirmar-se ao mais alto nível, vendo em Mafra um bom palco para esse efeito.