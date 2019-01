André Pereira está mais perto do Santa Clara

O Santa Clara tem um objetivo claro para estes últimos dias do mercado de inverno: garantir o empréstimo do avançado André Pereira, negócio que vai ser discutido ao longo desta semana. O avançado do FC Porto foi titular nos dois jogos da final four da Allianz Cup e deverá estar disponível para ser cedido.A contratação de André Pereira, por empréstimo, foi negociada no âmbito da transferência de Fernando Andrade para os azuis e brancos, sendo que apenas foi libertado após a final em Braga. O internacional jovem por Portugal será o último reforço do Santa Clara neste mercado de janeiro.