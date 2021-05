Assembleia dos Açores congratula Santa Clara pelo desempenho na Liga NOS

A Assembleia dos Açores aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, um voto de congratulação ao Santa Clara, pelo desempenho na época futebolística 2020/21, que culminou com a qualificação para as competições europeias e a melhor classificação de sempre na Liga NOS.

A iniciativa foi apresentada pelo PS/Açores e contou com os votos favoráveis das restantes bancadas: PSD, CDS-PP, PPM, Chega, IL, PAN e BE.

Na apresentação do voto, o líder parlamentar socialista, Vasco Cordeiro, destacou que a história centenária do Santa Clara "atingiu no passado dia 19 de maio de 2021, desportivamente, o seu ponto mais alto".

"A expressiva vitória por 4-0 frente ao Farense permitiu que o Santa Clara terminasse o campeonato num inédito sexto lugar e com a sua melhor pontuação de sempre: 46 pontos", assinalou o deputado socialista.

Com a vitória na última jornada, o Santa Clara 'carimbou' também a qualificação para a fase preliminar da Liga Conferência Europa.

Vasco Cordeiro, antigo presidente do Governo dos Açores, enalteceu a presença do Santa Clara nas competições europeias, referindo que o clube "extravasou fronteiras e tornou-se, há muito, um dos símbolos maiores do desporto açoriano e uma das bandeiras de uma região".

"Onde esteja um açoriano, lá está aquele brilhozinho nos olhos ao ver um jogo do Santa Clara entre os maiores do futebol nacional. Não são apenas 11 jogadores que entram em campo a cada jogo. Aquela bandeira que cada um ostenta na respetiva camisola, em relvados de norte a sul do país, passará na próxima época a andar também pela Europa", declarou.

O Santa Clara conseguiu na época 2020/21 a melhor pontuação de sempre na I Liga de futebol, alcançando o sexto lugar, que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Conferência Europa.

Após o feito, o presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, disse que o clube escreveu uma das "histórias mais bonitas" do futebol açoriano e alertou o Governo Regional para a necessidade de requalificar o estádio para as provas europeias.

A próxima época começará com as eliminatórias de acesso à nova Liga Conferência Europa, a segunda experiência europeia do clube, depois da participação em 2002 na Taça Intertoto.