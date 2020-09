Avançado iraniano Shahryiar Moghanlou reforça Santa Clara

O avançado iraniano Shahryiar Moghanlou, de 25 anos, que jogava no Paykan do Irão, foi esta quarta-feira anunciado como jogador do Santa Clara.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Shahryiar Moghanlou para a celebração de um contrato profissional para as próximas três temporadas", lê-se na nota de imprensa enviada pelo clube açoriano.

Ao serviço do Paykan, clube que representava desde 2014/15, Shahryiar foi o segundo melhor marcador do campeonato do Irão na época passada, apontando 13 golos em 14 jogos.

"O iraniano destaca-se pela sua capacidade física, tendo no jogo aéreo e na potência do seu remate dois dos seus principais atributos", assinala o Santa Clara.

Além o iraniano, para atacar a próxima temporada, o Santa Clara já contratou Villanueva (ao Málaga de Espanha), Júlio Romão (ao Atlético Paranaense do Brasil), Gustavo Viera (aos uruguaios do Liverpool de Montevideo), André Mesquita (ao Marítimo B), Jean Patric (Académico de Viseu) e Mansur (ex-Atlético Mineiro do Brasil).

No sentido inverso, Zaidu, Mamadu, Zé Manuel, César e Francisco Ramos abandonaram a ilha de São Miguel.

Os açorianos começaram a época com uma vitória na primeira jornada frente ao Marítimo, nos Açores, por dois a zero, com um 'bis' do avançado Thiago Santana.

O próximo teste do Santa Clara é frente ao Sp. Braga, na próxima sexta-feira, às 19:30, no estádio municipal de Braga, em jogo a contar para a segunda jornada da Liga NOS.

RPYP // AJO

Lusa/Fim