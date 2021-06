Bouldini reforça o ataque do Santa Clara

O Santa Clara anunciou esta sexta-feira a contratação de Mohamed Bouldini, avançado, de 27 anos, que pertencia à Académica, para as próximas três temporadas.





Trata-se do terceiro clube do jogador marroquino em Portugal, país onde chegou em 2018/19 para representar a Oliveirense. Após duas temporadas no emblema de Oliveira de Azeméis, o dianteiro assinou pela Académica, clube pelo qual apontou 14 golos em 31 encontros, na época passada, tendo mesmo sido o segundo melhor marcador da Liga Sabseg em 2020/21. No país natal, Bouldini jogou por Itihad Tanger, Raja Casablanca e Bernoussi.Esta vai ser a primeira experiência do avançado na 1.ª Liga, ele que já falou como jogador do Santa Clara."Estou muito feliz por poder jogar na Primeira Liga. Prometo dar o meu máximo e vou tentar fazer muitos golos. O Santa Clara é uma equipa que pratica bom futebol e com um treinador competitivo", vincou, em declarações ao meios do clube açoriano.