Bruno Lamas antevê Benfica: «A motivação é automática nestes jogos»

O médio Bruno Lamas assumiu esta quarta-feira que o Santa Clara está motivado para vencer o Benfica, último dos três grandes a deslocar-se aos Açores, em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS."Em todos os jogos contra os grandes nós temos mostrado a nossa capacidade de ter bola, de ter tranquilidade de jogar contra essas equipas superiores do campeonato e não vai ser diferente, nós sabemos da qualidade deles, mas vamos buscar os três pontos, senão pelo menos somar neste jogo", disse Bruno Lamas, em conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel.Na opinião do jogador brasileiro, o facto da situação do treinador do Benfica estar ainda indefinida não é uma vantagem para o Santa Clara. "Eu acho que é igual, os jogadores também estão motivados, com o treinador novo vão estar na mesma motivados, e vão querer vir buscar os três pontos também. Temos de ter tranquilidade de saber jogar e quem sabe ir buscar a vitória", afirmou.Apesar do adversário ser favorito à vitória, o médio acredita que esse até pode ser um fator "positivo" para os jogadores de João Henriques. "A motivação vem automática nestes jogos, sabemos que todos estão a ver por causa deles, e as coisas saem mais naturalmente, às vezes parece que vai ser mais difícil, mas acaba por ser melhor para jogar, porque nós não temos tanta responsabilidade, porque o peso da pressão está do lado deles", sublinhou.Apesar do otimismo, Bruno Lamas só pensa "nos três pontos" e não arrisca prognósticos para a partida. "Eles trabalham muito bem, estão rotinados, e nós estamos trabalhando para quando formos lá na frente conseguirmos marcar", disse.Bruno Lamas tem sido quase sempre opção de João Henriques e foi titular em 15 dos 16 jogos disputados na Liga NOS, tendo dois golos marcados.O Santa Clara perdeu com o FC Porto (1-2) e Sporting (1-2) e, segundo Bruno Lamas, espera poder arrecadar finalmente uma vitória frente a um dos grandes do futebol português. O Santa Clara recebe esta sexta-feira o Benfica pelas 18 horas (19 horas em Lisboa) para a 17ª jornada da Liga NOS.