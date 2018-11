Bruno Lamas pode sair mas só por 2,5 milhões

O Santa Clara está a negociar a transferência do médio-ofensivo Bruno Lamas para o estrangeiro. O empresário arménio Rubens Sarafian, que esteve em São Miguel e assistiu ao jogo com o Sporting, está a liderar o processo acompanhado pelo brasileiro Flávio Campos, representante da FC5 Soccer.

A administração do clube considera que o médio brasileiro, de 24 anos, apresenta um valor de mercado de 2,5 milhões de euros e apenas pretende abrir mão de Bruno Lamas por este montante. Rubens Sarafian vai reunir-se ao longo dos próximos dias com a SAD açoriana com o objetivo de apresentar uma proposta concreta para garantir a transferência do jogador já durante a reabertura do mercado, em janeiro.

A venda do médio brasileiro poderá representar uma receita adicional para o Leixões, que conta com 20 por cento do passe de Lamas.

Entretanto, o plantel iniciou a preparação para o jogo com o V. Guimarães. Accioly e Thiago Santana, lesionados, e o castigado Patrick são os indisponíveis.