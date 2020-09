Burocracia adia Moghanlou

A contratação do avançado iraniano Shahriar Moghanlou pelo Santa Clara está dependente da conclusão de processos burocráticos. O segundo melhor marcador do campeonato do Irão aguarda a emissão de um visto para poder viajar para Portugal, estando em contacto com a embaixada portuguesa para concluir os procedimentos necessários. A administração da SAD confia que o avançado poderá chegar ao longo da semana, juntando-se a Thiago Santana e Cryzan na frente de ataque do Santa Clara.