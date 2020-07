Câmara de Ponta Delgada congratula Santa Clara pela manutenção

A Câmara Municipal de Ponta Delgada, nos Açores, aprovou esta quarta-feira por unanimidade um voto de congratulação ao Santa Clara, pela manutenção na Liga NOS, com a melhor prestação de sempre.

"A Câmara aprovou, por unanimidade, um voto de congratulação ao Clube Desportivo Santa Clara pela conquista da manutenção no campeonato português de futebol", lê-se no comunicado da reunião da câmara que decorreu hoje.

Os açorianos terminaram a edição 2019/2020 da Liga NOS no 9.ºlugar, com 43 pontos, que se traduziu na melhor prestação de sempre do clube no principal escalão do futebol português..

Ao assegurar a manutenção, O Santa Clara garantiu a presença pela terceira vez consecutiva no principal escalão do futebol português pela primeira vez na sua história.