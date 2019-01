Casa cheia na receção ao Benfica

Está garantida a lotação esgotada no jogo entre Santa Clara e Benfica. Foram vendidos 9.500 bilhetes em três dias e apenas sobraram 500 ingressos, que serão colocados na bilheteira do Estádio de São Miguel no dia do jogo.

Ontem, deslocaram-se à sede do clube açoriano centenas de pessoas para comprar os últimos bilhetes para quem não é associado do Santa Clara. João Agostinho, proprietário de um restaurante que fica localizado em frente à sede da equipa açoriana, referiu a Record que nunca viu uma fila de pessoas com esta dimensão para adquirir ingressos. "Quando se trata do Sporting e do FC Porto há gente, mas não na quantidade que se vê hoje", descreveu o empresário.

Houve pessoas que aguardaram desde as 7h30 pela abertura das portas para garantir um lugar na bancada. A elevada procura de entradas para o jogo está a motivar uma investigação da PSP e Inspeção Regional das Atividades Económicas sobre a venda de bilhetes no "mercado negro" com valores a rondar os 150 euros.

Paulo Machado, inspetor regional das atividades económicas, assume estar a acompanhar eventuais vendas de bilhetes de forma ilegal, lembrando que o crime de especulação é punido com pena de até três anos de prisão.