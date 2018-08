Continuar a ler

Quanto ao Ac. Viseu, que sonha ocupar o lugar do Santa Clara na 1ª Liga, caso a decisão seja desfavorável aos açorianos, desejou no Facebook as melhoras a Rui Cordeiro. Já o presidente António Albino referiu que "são bons sinais para que se possa fazer justiça".



O processo em que o Santa Clara é acusado de fraude no contrato com os treinadores Carlos Pinto e Luís Pires, e falta de habilitações da equipa técnica que conduziu à subida à 1ª Liga, entrou na reta final com a audiência disciplinar no Conselho de Disciplina (CD). A SAD açoriana tentou adiar por doença do presidente Rui Cordeiro, mas o requerimento foi indeferido e o CD deve agora decidir em dez dias. Ao que Record apurou, estão a ser feitos todos os esforços para que a decisão seja tomada antes do início da Liga.O Santa Clara foi representado na audiência por Diogo Boa Alma, diretor-geral da SAD. O caso nasceu com as participações da Académica e U. Madeira, mas envolve mais clubes que se constituíram como assistentes (casos do Ac. Viseu e Sp. Braga B). O presidente do União, Filipe Silva, reagiu de imediato. "Este processo começa a ser um verdadeiro caso de polícia. Já é tempo do Ministério Público entrar de vez na Liga e acabar com esta pouco vergonha", afirmou o dirigente.