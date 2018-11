César admitiu "deixar de jogar futebol"

César revelou que chegou a pensar em deixar de jogar futebol na sequência das declarações de Rui Alves, presidente do Nacional, que o considerou o pior central que já conhecera após a equipa descer de divisão."Muitas pessoas não sabem, mas cheguei a pensar em deixar o futebol. Pelo que ouvi e por aquilo que a minha família sentiu. Ninguém estava ali para brincar! Graças a Deus consegui dar a volta por cima", afirmou o brasileiro de 25 anos em declarações ao site do Santa Clara.A vitória dos açorianos frente aos alvinegros representou uma vingança pessoal em relação ao presidente. "Só eu sei o que passei. A nossa vitória na Madeira, que os meus colegas me dedicaram, fez com que me saísse um peso enorme dos ombros. Agora consigo trabalhar com tranquilidade", frisou.