César: «Fazer tudo para travar o FC Porto»

O defesa-central César garante que o Santa Clara vai "fazer tudo para travar o FC Porto", apesar de reconhecer que os atuais campeões nacionais apresentam uma equipa "com jogadores muito rápidos e com muita técnica"."É muito difícil travar o ataque do FC Porto, mas vamos fazer tudo para o conseguir. Vamos entrar em campo com a ambição de obter um resultado positivo", afirmou o defesa de 25 anos.O brasileiro considera que a equipa precisa de jogar "com tranquilidade e naturalidade", sabendo que vai defrontar uma equipa "que está a fazer um bom campeonato e a obter bons resultados na Liga dos Campeões".O favoritismo está todo do lado do FC Porto, mas não falta motivação ao plantel do Santa Clara para tentar uma surpresa. "É um jogo com um gosto especial, porque vamos defrontar o campeão nacional. Temos de fazer um jogo de superação para ganharmos o jogo. A equipa está unida e vai procurar encontrar forças para superar o FC Porto", sublinhou.O Santa Clara sofreu 19 golos, em 12 jornadas, sendo a quarta defesa mais batida do campeonato. O defesa central, César, reconhece que a equipa precisa de melhorar a concentração defensiva."O treinador tem pedido para entrarmos mais concentrados nos jogos. Com o Moreirense tivemos um bom desempenho e não sofremos golos", destacou César.