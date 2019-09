César: «Provámos que somos uma equipa difícil de bater»

Apesar da derrota em casa do FC Porto por 1-0, César considera que o Santa Clara deu boa réplica no Dragão. O central enalteceu a organização dos açorianos, dizendo que a equipa teve oportunidades para sair com outro resultado.





"Sofremos o golo no último minuto da primeira parte, mas até aí estivemos bem. Criámos boas oportunidades para fazer golo mas não marcámos. Saímos orgulhosos porque fomos equilibrados e tivemos chances para marcar. Provámos que somos difíceis de bater, porque somos uma equipa organizada.Está difícil o apuramento, mas não impossível. Vamos lutar até ao último jogo", disse à Sport TV no fim do jogo.