Clayton recorda fugas aos empresários: «Levavam-me do balneário para o autocarro»

Clayton, antigo extremo do Santa Clara que acabou por se transferir para o FC Porto em dezembro de 1999, recordou vários episódios em que teve de escapar de empresários.

“Quando cheguei aos Açores não tinha contrato assinado, porque eles queriam observar-me antes. Comecei a fazer golos em particulares e, a partir do quarto jogo, houve uma pessoa do Santa Clara que me levava pelo braço com medo dos empresários. Houve situações em que me levavam do balneário para o autocarro para que ninguém falasse comigo”, lembrou o brasileiro ao site dos açorianos.

Os nove golos em 13 jogos justificaram o salto para os dragões, onde ganhou a Taça UEFA em 2003. “A saída era natural porque eu estava muito bem e já via a mudança para o FC Porto com bons olhos”, concluiu.