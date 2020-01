Contrarrelógio para ter Cryzan

A SAD do Santa Clara está a realizar todas as diligências necessárias para inscrever o extremo-esquerdo Cryzan, contratado ao Athletico Paranaense, a tempo do encontro com o Vitória de Guimarães. O brasileiro, de 23 anos, começou a treinar em Ponta Delgada a 28 de dezembro, mas devido ao atraso na chegada do certificado internacional falhou os jogos com Aves e Rio Ave.





O único reforço do mercado de inverno que já se estreou foi o médio-ofensivo Costinha, que chegou do Chaves antes de ser lançado durante a segunda parte da receção ao Rio Ave. A administração da SAD açoriana pretende ainda concluir, esta semana, o processo da saída de alguns jogadores do plantel menos utilizados.