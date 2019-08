Cordeiro garante mística

Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara, acredita que, mesmo com a saída do capitão Pedro Pacheco, a equipa vai continuar com a mística açoriana. "Existem jogadores que, apesar de viverem aqui há pouco tempo, sabem o que representa este emblema e esta região. Pacheco deixou um legado muito grande e todos os novos capitães de equipa vão beber da sua sabedoria", afirmou o líder da formação açoriana.

Rui Cordeiro indicou, como exemplo, a situação de Fábio Cardoso, que "até se espuma de raiva para defender os Açores". "Não é preciso ser açoriano para representar a mística do Santa Clara", acrescentou. A inclusão de Accioly e Clemente – ex-jogadores que passaram pelo Santa Clara – na estrutura do futebol profissional também serve para tentar passar o simbolismo da formação açoriana, que pretende consolidar o seu projeto desportivo no principal escalão do futebol nacional.