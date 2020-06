Coronavírus: Santa Clara com testes negativos antes da deslocação a Setúbal

Os testes de despiste à covid-19 feitos à comitiva do Santa Clara antes do jogo frente ao Vitória de Setúbal, da 26.ª jornada da I Liga de futebol, deram todos negativos, anunciou hoje o clube açoriano.

"Os testes de deteção laboratorial ao SARS-CoV-2 ao plantel profissional do Santa Clara, efetuados ontem [terça-feira] conforme as recomendações da DGS - 24 horas antes do início da partida - recolheram resultados negativos, na totalidade dos elementos testados", avançou a equipa açoriana, em mensagem enviada aos jornalistas.

O Santa Clara concluiu que, em resultado dos testes, "todos os elementos da comitiva", composta por 45 pessoas, "estão aptos para cumprir com o exercício das suas funções, no jogo de hoje, diante do Vitória" de Setúbal.

Este é o quarto teste à covid-19 realizado pela comitiva do Santa Clara, o terceiro desde que se instalaram no continente, onde irão jogar o resto do campeonato.

Após paragem devido à pandemia de covid-19, foi decidido que a Cidade do Futebol, em Oeiras, irá receber os jogos em casa do Santa Clara, que jogará fora dos Açores para evitar possíveis surtos da covid-19.

O Santa Clara, nono classificado, com 33 pontos, vai defrontar o Vitória de Setúbal, 12.º com 29, hoje, às 17:00, no estádio do Bonfim, em Setúbal, a contar para a 26.ª jornada da I Liga de futebol.

