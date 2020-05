Costinha revela objetivo do Santa Clara: «Ultrapassar barreira dos 42 pontos»

O médio ofensivo do Santa Clara, Costinha, revelou que a equipa está empenhada em ultrapassar a barreira dos 42 pontos, conquistados durante a última época e estabelecer a melhor pontuação e classificação da história do clube na Liga NOS.





"Os objetivos da equipa mantém-se intactos queremos ultrapassar a barreira dos 42 pontos. É por isso que vamos lutar", declarou em declarações ao site do Santa Clara.O médio de 27 anos destaca que a equipa está a trabalhar para melhorar a forma física para se apresentar na máxima força diante do Sporting de Braga."Esta é uma fase complicada, porque tivemos uma paragem na competição, mas estamos a fazer tudo para voltar em alta. Queremos melhorar os nossos indicies físicos para estarmos fortes no jogo com o Sporting de Braga", sublinhou.