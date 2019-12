Crysan refresca ataque

O Santa Clara está perto de garantir a contratação de Crysan, extremo-esquerdo que rescindiu contrato com o Athletico Paranaense, podendo chegar aos Açores durante os próximos dias. O brasileiro, de 23 anos, formado no Athletico, jogou por empréstimo no Oeste, Cercle Brugge, Al-Batin e Atlético Goianiense, atuando preferencialmente no lado esquerdo do ataque, mas também pode jogar como avançado-centro ou extremo-direito.

A velocidade, técnica e capacidade física de Crysan foram os atributos que despertaram o interesse da administração da SAD do Santa Clara, que pretende garantir mais soluções ofensivas para o treinador João Henriques, na reabertura do mercado.

Diga-se que a formação açoriana já garantiu Costinha, médio-ofensivo do Chaves, sendo que a oficialização deve ser feita até ao fim do ano