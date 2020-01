Cryzan apto para ir a jogo

Cryzan está pronto para se estrear no Santa Clara. O extremo brasileiro chegou aos Açores no final de dezembro e aproveitou as últimas semanas para melhorar a condição física e o entrosamento com os novos companheiros. O ex-Athletico Paranaense, de 23 anos, deverá ser convocado para o jogo com o Famalicão e representa mais uma solução para o ataque.