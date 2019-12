Cryzan Barcelos quer ajudar a acabar com a falta de golos no Santa Clara

O reforço Cryzan Barcelos afirmou esta segunda-feira, na apresentação como 'reforço de inverno' do Santa Clara, que quer ajudar a equipa da Liga NOS a deixar de ser o segundo pior ataque da prova.

"Não posso prometer golos, mas posso prometer que me vou entregar sempre no meu máximo e espero ajudar a equipa a mudar este momento, que é o de não fazer golos", afirmou Cryzan, em Ponta Delgada.

Com 15 jornadas disputadas no campeonato, o Santa Clara tem apenas 10 golos marcados, os mesmos do Paços de Ferreira, só superando neste particular os oito do Vitória de Setúbal.

O mais recente avançado do Santa Clara, proveniente do Athlético Paranaense, do Brasil, mostrou-se confiante na capacidade da equipa para atingir o objetivo de permanecer no principal escalão do futebol português.

"Temos totais condições [para conseguir o objetivo da manutenção]. Tenho pouco tempo, mas deu para ver que é um grupo bom, que trabalha muito. Espero ajudar a equipa a dar um salto grande na classificação", afirmou.

O brasileiro, de 23 anos, assinalou que "sempre teve boas referências" do Santa Clara, transmitidas pelos "amigos" César e Guilherme (jogadores da equipa açoriana), que vão "facilitar" a sua adaptação ao novo clube.

Cryzan afirmou que pode jogar em todas as posições do ataque, mas mostrou preferência em atuar pela "extrema esquerda".

"Eu vejo-me como um jogador de força física, de terminar a jogada. Nos últimos anos, as minhas características principais foram essas: força física e finalização", destacou.

Para ingressar nos açorianos, Cryzan Barcelos rescindiu com o Athlético Paranaense, clube onde iniciou a carreira profissional e pelo qual estava emprestado ao Atlético Goainiense, da segunda divisão do futebol brasileiro.

O avançado militou ainda nos belgas do Cercle Brugge e no Al-Batin, da Arábia Saudita, ambos por empréstimo do clube brasileiro.

Esta é a segunda contratação dos açorianos no 'mercado de inverno', depois do médio Costinha, oriundo do Desportivo de Chaves.

O Santa Clara é o atual 15.º classificado na Liga NOS, com 14 pontos, a única competição em que está inserido, após as eliminações na Taça de Portugal e na Taça da Liga.

No próximo jogo, marcado para 4 de janeiro de 2020, os açorianos deslocam-se ao reduto do Desportivo das Aves, lanterna-vermelha do campeonato, com seis pontos.