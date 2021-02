Cryzan: «É uma vitória especial»

Autor do primeiro golo do Santa Clara, Cryzan foi eleito o melhor em campo num jogo com uma carga diferente. “ Só quem está aqui sabe o que a gente a passa e o que passei com a lesão. A equipa está bem, a fazer grandes jogos. É uma vitória especial para oferecer à minha esposa que está grávida. Vai ser o meu primeiro filho”, revelou o avançado brasileiro, que ficou perto de um golo de antologia num remate de letra. “Seria um dos mais bonitos! Infelizmente a bola não entrou, mas a equipa esteve bem, teve as melhores oportunidades. Fico feliz pelo golo, mas ainda mais pelos três pontos”, resumiu.

Já Afonso Taira lamentou o resultado: “É penalizador. O golo apanhou-nos de surpresa. Estávamos compactos e a fazer o nosso trabalho de forma muito competente, mas quisemos sempre ir atrás do jogo.”