Cryzan ganha lugar no ataque do Santa Clara

Cryzan vai ter mais uma oportunidade no onze do Santa Clara. O avançado brasileiro, de 24 anos, contratado na reabertura do mercado, beneficia da ausência de Thiago Santana, que viu o quinto cartão amarelo frente ao Sporting, para regressar à titularidade no ataque.

Nos últimos três jogos, a formação açoriana não conseguiu marcar e, por isso, terá de renovar o poder de fogo para conseguir atingir o objetivo de ultrapassar os 42 pontos alcançados na última temporada.