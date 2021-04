Cryzan pronto para ir a jogo

Cryzan está apto e pode entrar nas contas para o embate com o Nacional. O avançado brasileiro, de 24 anos, recuperou das queixas musculares que motivaram a substituição no decorrer do jogo frente ao FC Porto, na última jornada, e, a par de Rui Costa, é uma das opções de Daniel Ramos para o ataque. O treinador, diga-se, tem utilizado os dois atacantes, numa lógica de rotatividade.

Para este encontro, Daniel Ramos não vai poder contar com os médios Júlio Romão e Anderson Carvalho, ainda entregues aos cuidados do departamento médico.