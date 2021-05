Daniel Ramos após o empate com o Boavista: «Resultado ajusta-se»

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, considerou que o jogo com o Boavista foi agradável, com alternância no resultado, referindo que o empate foi justo.





"Em condições normais iríamos gerir melhor o jogo e poderíamos aumentar o resultado. Tivemos de arriscar, porque queríamos ganhar, mas o Boavista acabou por fazer o 2-3. Conseguimos empatar no final. É um resultado que se ajusta ao jogo", frisou e ainda admitiu que o objetivo de lutar pela Europa "não depende apenas do Santa Clara".