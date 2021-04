Daniel Ramos: «Competições europeias? Se fosse pelo nível exibicional...»

O Santa Clara perdeu (2-1) esta segunda-feira na deslocação ao Estádio da Luz, frente ao Benfica, em jogo da 29.ª jornada da Liga NOS.

Em declarações na 'flash-interview' da Sport TV no final do jogo, Daniel Ramos sublinhou a exibição dos seus jogadores, frente a um "grande adversário", afirmando que o encontro manteve-se equilibrado durante grande parte do tempo. Antes de recolher aos balneários, o treinador do Santa Clara comentou ainda a posição dos açorianos e uma ainda possível ida às competições europeias.

"Foi um bom jogo. Foi mais uma demonstração de qualidade da nossa equipa perante um grande adversário como o Benfica. O resultado foi incerto até ao final. O domínio também foi repartido em vários momentos, houve bastante equilíbrio. Foi um jogo muito bem concebido da nossa parte. Viemos jogar para ganhar. É muito significativo eu perceber que tenho equipa para o fazer. Faltou-nos outra vez aquela estrelinha que nos tem fugido para somar mais pontos. Este é o caminho que queremos, que nos encontramos e onde nos sentimos confortáveis a jogar."

Pressionar alto o Benfica foi fundamental na estratégia para este jogo?

"O que nós fizemos aqui fizemos em muitos jogos anteriores. A mesma forma de pensar e de jogar o nosso jogo. A equipa estava muito bem preparada para o jogo do Benfica. E quando acreditamos neste tipo de trabalho e de processo, é sinal que a equipa tem muito mérito nisso. Eu destaco muito mais o lado ofensivo do que o lado defensivo. Contrariámos muito bem a pressão do Benfica. Era preciso termos estaleca. Aproximámo-nos muitas vezes, criámos muitos remates e isso é significativo frente a estas equipas. Quando conseguimos ter sucesso neste tipo de ações frente a estas equipas é sinal que estamos a fazer um bom trabalho."

Luta pelos lugares europeus mantém-se?

"Nós temos 36 pontos. Digo-lhe com toda a sinceridade, se fosse pelo nível exibicional o Santa Clara merecia ir às competições europeias. O que é certo é que temos 36 pontos, merecíamos ter mais mas é o que temos. Temos mais cinco jogos até ao final", terminou.