Daniel Ramos: «Continuar no Santa Clara? Naturalmente que sim»

Na reação ao triunfo (1-0) sobre o Rio Ave, que permitiu ao Santa Clara selar em definitivo a permanência e continuar na luta por uma vaga nas provas europeias da próxima época, Daniel Ramos admitiu que deseja continuar nos açorianos.





"Naturalmente que sim [pretendo continuar no Santa Clara], quando se trabalha com gente que se gosta, quando se trabalha num ambiente positivo como este, quando temos colegas de trabalho e uma estrutura que tem que se dar muito bem e está em sintonia, é perfeitamente natural que haja continuidade", disse o técnico, em conferência de imprensa."Acho que foi um jogo equilibrado em muitos momentos, com ambas as equipas a tentar anular pontos fortes do adversário, apesar de a primeira parte não ter sido boa, mas também não foi boa por parte do Rio Ave. Acho que foi uma primeira parte onde houve controlo, mas olhando para aquilo que foram os sinais de perigo, acho que fomos mais perigosos mesmo. Na segunda parte, naturalmente também uma e outra equipa a tentar chegar ao golo. Acho que, como disse e bem, o Rio Ave teve uma outra situação para fazer golo. Nós tivemos também, conseguimos um golo. Era uma questão também de eficácia. Depois do 1-0, o Rio Ave procurou partir o jogo, e neste período podia ter acontecido o 1-1 e o 2-0. Por isso, um jogo intenso, um jogo bem disputado, razoavelmente bem jogado. Acho que tivemos uma prestação positiva, não foi das melhores, mas foi positiva"."Não preciso de motivar os jogadores, eles estão motivados. Não tenho de fazer nada. Só tenho de os deixar jogar. Venha o dia de jogo e joguem porque existe motivação suficiente dento do grupo, existe uma ambição muito boa".