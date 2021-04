Daniel Ramos contra a redução de equipas na Liga: «Quem toma essas decisões só deve estar nos gabinetes»

O Santa Clara saiu derrotado de Guimarães - Rochinha fez o golo que valeu os 3 pontos ao Vitória - e Daniel Ramos reconheceu a "eficácia" do adversário.



"Das poucas oportunidades que concedemos, [o Vitória] conseguiu concretizar uma. Faltou-nos o contrário, porque tivemos muitas aproximações e faltou fechar as jogadas, porque tivemos caudal suficiente para criar ainda mais oportunidades e fazer golo. Faltou sermos mais agressivos a atacar os espaços. Temos jogadas fantásticas e faltou arriscar mais. Ficou aqui vincada o porquê de estarmos na posição em que estamos impondo a sua ideia nos jogos. Fomos melhor equipa e o resultado não traduz o que se passou no campo. Nesta ponta final a eficácia nos momentos de decisão podem fazer a diferença, como hoje fizeram", afirmou no final do encontro.





E prosseguiu: "Foi pena o golo anulado porque estava a traduzir o que se estava a passar o jogo. Foi difícil engolir o golo ter sido anulado de forma pesada; a equipa sentiu muito esse lance. E não percebemos o porquê [da decisão]. Hoje foi um dia feliz para o Vitória e não para nós".O treinador do Santa Clara manifestou-se ainda "completamente contra a redução" de 18 para 16 clubes na Liga. "Quem toma essas decisões só deve estar nos gabinetes. Nós, treinadores, queremos jogar, competir. Se isso acontecer mais treinadores estarão no desemprego. Não traz competitividade", concluiu.