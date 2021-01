Daniel Ramos dedica vitória a Salomão: «Soube esta madrugada que o pai tinha falecido e quis jogar»

O Santa Clara saiu de Vila do Conde com uma importante vitória por 2-1 diante do Rio Ave, num jogo que acabou por ser de superação para Diogo Salomão. O extremo soube esta madrugada que o seu pai tinha morrido e, mesmo assim, decidiu ir a jogo, algo que Daniel Ramos fez questão de realçar e destacar na sua análise.





"Quero dedicar esta vitória ao Diogo Salomão, que esta madrugada soube que o pai tinha falecido, mas fez questão de jogar e dar o seu melhor", elogiou.Quanto ao jogo, Daniel Ramos assume que a fortuna esteve ao lado dos seus pupilos. "Foi uma vitória feliz, num jogo equilibrado, dividido em vários momentos, em que merecemos estar em vantagem na primeira parte, mas sofremos, de forma injusta, o empate, na primeira aproximação feita pelo Rio Ave. Na segunda parte, as duas equipas preocuparam-se em vencer, nós fomos criando oportunidades, porque tínhamos a noção que quem marcasse primeiro tinha boas chances de vencer. Acabou por acontecer o nosso golo, premiando a equipa que teve mais oportunidades e se mostrou mais arrojada, desde o início, para se colocar em vantagem", começou por analisar o técnico."Um dos pedidos que fiz à equipa foi marcar primeiro, e depois não sofrer. Estamos de parabéns porque aliamos uma grande exibição a uma vitória que nos dá alento, porque vínhamos de alguma insegurança pelos resultados do campeonato. Fomos premiados pelo que fizemos em campo", considerou.