Daniel Ramos diz que o Santa Clara é a equipa mais regular do campeonato

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, disse esta sexta-feira que os açorianos são a equipa "mais regular do ponto de vista positivo" da Liga NOS, afirmando que não existem "altos e baixos" nas exibições da equipa.

"Há uma clara ideia de clube, de uma forma de jogar e de estar que queremos aplicar em cada possibilidade e em cada jogo - e essa tem vindo a ser para nós muito regular. Uma afirmação que até pode ser um bocadinho até polémica, mas eu acho que somos a equipa mais regular do ponto vista positivo no campeonato", declarou Daniel Ramos.

O treinador dos açorianos falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao jogo frente ao Boavista, a contar para a 30.ª jornada da I Liga de futebol.

Daniel Ramos elogiou a "regularidade exibicional da equipa", que tem uma "ideia de jogo vincada", que assenta num futebol "atrativo".

"Olhando à nossa regularidade exibicional, aquilo que nos propusemos a fazer, à nossa ideia de jogo, àquilo que realmente vai acontecendo, não vemos altos e baixos por parte do Santa Clara, enquanto muitas equipas já o tiveram", afirmou.

O treinador destacou que a equipa do Santa Clara está confiante e tem "boas possibilidades" de vencer o encontro frente o Boavista.

"Pensamos em vencer e em fazer uma boa exibição. Estamos confiantes, a equipa está confiante apesar de nos terem fugido alguns pontos, mas vê-se alegria, vê-se que o grupo quer [vencer] e transmite-me isso durante a semana, essa confiança boa", disse.

Daniel Ramos considerou que o próximo adversário tem sido "intermitente" no campeonato, uma vez que alia "boas exibições a exibições menos conseguidas".

Sobre o Boavista, o treinador do Santa Clara disse ainda ser uma equipa que "procura dificultar do ponto vista defensivo" e "procura ser uma equipa pressionante com muita gente atrás da linha da bola" e que "tem as transições como ponto forte".

Nos últimos três jogos, o Santa Clara alcançou duas derrotas diante do Benfica (2-1) e Vitória de Guimarães (1-0) e um empate com o Moreirense (0-0).

Já o Boavista, vem de duas derrotas com Sporting de Braga (2-1) e Maritimo (1-0) e de uma vitória diante do Paços de Ferreira (2-0).

Santa Clara, oitavo classificado com 36 pontos, recebe o Boavista, 16.º com 28, no próximo sábado, às 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa), no estádio de São Miguel, nos Açores.