Daniel Ramos e a pré-época 2021/22: «É uma questão de relembrar e continuar a trabalhar»

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, reconheceu este sábado que "tudo se torna mais fácil" na preparação da época futebolística de 2021/22 por existir uma "percentagem muito grande de jogadores" que transitaram da época passada.

"Podíamos começar mais cedo [o estágio], mas como existe uma boa ideia de jogo interiorizada, e a equipa tem uma percentagem muito grande de jogadores que continuou, dá-nos uma boa garantia de que tudo se torna mais fácil. É uma questão de relembrar e continuar a trabalhar", afirmou Daniel Ramos.

O técnico falava hoje no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, em conferência de imprensa de antevisão ao estágio para a temporada 2021/22, que vai arrancar na terça-feira.

Daniel Ramos afirmou que os reforços têm chegado "conforme as oportunidades" e com o "objetivo" de assegurar um "plantel equilibrado".

"A avaliação que nós temos deles, antes de os recrutar e a que nós vamos tendo em função do trabalho realizado, é positiva", apontou.

Para a nova temporada, os açorianos asseguraram a contratação de Bouldini (proveniente da Académica), Paulo Henrique (ex-Penafiel), Ricardo Fernandes (oriundo do Académico e Viseu) e Boateng (ex-SV Ried)

No sentido inverso, abandonaram o clube os jogadores Fábio Cardoso, André Ferreira, Diogo Salomão, Lucas Marques, Ukra e João Lucas.

Daniel Ramos destacou que a equipa "apresentou-se bem" na retoma da época, mostrando-se "disponível" para "aprender" e "melhorar", enaltecendo ainda o "bom espírito de equipa".

"Temos vindo a trabalhar com conteúdos, com uma preparação e uma ideia de jogo de continuidade, onde o processo ofensivo e defensivo tem sido sistematicamente treinado, quer seja a nível individual, setorial ou coletivo", apontou.

E acrescentou: "se tivesse de apontar algo que me surpreendeu foi a capacidade de estarem todos novamente atentos e sentir que não estão acomodados àquilo que fizemos, mas sim preparados e mentalizados que temos de dar muito ao 'chinelo'".

Considerando que os atletas que irão para o estágio têm "fortíssimas possibilidades" de ficar no plantel, Daniel Ramos avançou que o clube está também "atento ao mercado", existindo "várias hipóteses" para possíveis reforços.

"O objetivo é ter 26 jogadores no plantel e desses 26 jogadores ter muito equilíbrio posicional, muita competitividade por posição", afirmou.

O Santa Clara parte na terça-feira para Penafiel, onde vai realizar o estágio de pré-época.

Durante a concentração, os açorianos vão ter jogos de preparação frente a Feirense, Famalicão, Gil Vicente, Varzim, Moreirense e Paços de Ferreira.

A época oficial do Santa Clara começa com a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, na qual os açorianos irão defrontar o vencedor do embate entre os macedónios do Shkupi e os kosovares do Llapi, em 22 e 29 de julho.