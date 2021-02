Daniel Ramos e a presença de adeptos: «Para nós é estranho, mas é um estranho saudável»

Daniel Ramos era alguém visivelmente feliz no final do Santa Clara-Paços de Ferreira, partida que terminou com um 3-0 no marcador, favorável para os da casa. O treinador da formação açoriana elogiou a prestação dos seus jogadores naquele que foi "o melhor jogo da época", frente a uma equipa que está "a fazer um campeonato excecional", algo que "valoriza" ainda mais o resultado de hoje.





"Acho que foi o melhor jogo, provavelmente o Santa Clara fez o melhor jogo da época em termos exibicionais, em termos de resultado não há dúvida. Não é que seja uma equipa muito diferente daquilo que fez em vários jogos em períodos contra outras equipas. Não é. Não foi é tão consistente [nesses outros jogos]", começou por dizer o técnico, em declarações no final do encontro."Fomos uma equipa que foi sempre equipa durante o tempo de jogo. Duas boas equipas em campo e o Paços está a fazer um campeonato excecional e nós ao conseguir fazer isso contra uma equipa como o Paços de Ferreira, ainda mais valoriza a nossa vitória", continou."Hoje houve jogo. O futebol português às vezes está com um excesso de faltinhas, não houveram muitas paragens, houve jogo, houve sequência nas jogadas, não se parava por parar a toda a hora. Por isso é que digo que houve jogo.""Foi muito gratificante ouvir o som de fora [dos adeptos]. Para nós é estranho, mas é um estranho saudável. Porque o ruído, o festejo, o lamento, o incentivo, o cântico, o festejar do golo, são momento que nos arrepiam", concluiu.