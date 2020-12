Daniel Ramos: «É daqueles jogos que aparece uma, duas vezes na época»

Apesar de ter sido goleado na receção ao V. Guimarães, Daniel Ramos destacou a identidade apresentada pela sua equipa no embate com os minhotos, naquilo que diz ter sido um jogo praticamente único tendo em conta aquilo que sucedeu em campo.





"É daqueles jogos que aparece uma, duas vezes na época. Aconteceu hoje e, como é obvio, tristes, mas por outro lado disse aos jogadores que me agradou o lado de eles não perderam a identidade deles dentro do campo. Não foi por perdermos o jogo com o resultado pesado que foi, que eles [jogadores] deixaram de tentar. Uma coisa é tentar-se, outra é esconder-se.Cometemos erros que foram aproveitados muito bem pelo Vitória, que cada vez que saiam em situação de transição - e foi claramente uma estratégia -, cada vez que conseguiram, chegaram ao golo. Acaba por ser demasiado penalizador para aquilo que a equipa estava a fazer.Tivemos hipótese de chegar a um 3-1 na primeira parte e abrimos muito bem a segunda, poderíamos ter reatado o jogo com um penálti duplamente falhado e à quarta oportunidade, o Vitória faz golo. Isso é eficácia, eficácia total e também é mérito do Vitória."