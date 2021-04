Daniel Ramos: «É duro mas é preferível assim»

Daniel Ramos gostou da exibição do Santa Clara no Dragão, pese a derrota por 2-1 com o FC Porto. À Sport TV, o treinador dos açorianos frisou que a sua equipa foi sempre à procura de mais, com uma atitude positiva em jogo.





"Há um misto de satisfação e frustração. Mas deixe-me pensar positivo. Estamos tristes mas olhando friamente, não posso deixar de dar os parabéns aos jogadores, fizeram um grande jogo, tentaram sempre o melhor resultado possível. O que se passou hoje não foi demérito do FC Porto, foi muito mérito do Santa Clara. Nunca nos escondemos, reconhecemos que apelámos mais ao lado defensivo mas isso é natural. Sempre organizados, com grande sentido de entreajuda. Este golo final foi demasiado pesado para quem fez tanto. Mas saímos de cabeça erguida, é duro mas é preferível assim do que chegarmos aqui e defendermos o tempo todo, perdemos 1-0 ou 2-1 e não produzirmos nada. Aconteceu-nos várias coisas no jogo. Temos grandes profissionais."É uma forma de trabalhar e de estar. Queremos demonstrar que somos uma equipa capaz de discutir qualquer resultado e por isso não podemos chegar ao reduto das principais equipas e encolhermo-nos. A equipa tem de saber o que fazer. É uma forma que quero incutir e felizmente está a resultar."