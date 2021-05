Daniel Ramos e o duelo com o Belenenses SAD: «Vai ser extremamente complicado»

Daniel Ramos disse esta sexta-feira que o Santa Clara tem de ser "competitivo" na próxima jornada da Liga NOS para derrotar o Belenenses SAD, uma equipa que está de "parabéns" pela prestação na segunda volta.

"O Santa Clara [tem de ser] competitivo. Vamos pensar muito no que devemos e podemos fazer no jogo. Estamos a prepará-lo da melhor forma, no sentido de chegarmos bem ao jogo, frescos, competentes, como temos vindo a demonstrar, com um objetivo importante que é procurarmos os três pontos", declarou.

O treinador do Santa Clara falava hoje em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao encontro diante do Belenenses SAD a contar para a 33.º jornada da Liga NOS.

Daniel Ramos disse que a equipa açoriana tem "condições" para dar "seguimento" à vitória da última jornada, uma vez que o Santa Clara venceu o Rio Ave por 1-0 nos Açores.

"Temos condições para darmos seguimento a esta vitória do último jogo, perante um adversário, o Belenenses [SAD], que está de parabéns porque está a fazer uma segunda volta muito boa. É das equipas que mais pontos tem a seguir aos 'grandes'", assinalou.

O treinador elogiou a "solidez" defensiva da equipa orientada por Petit e disse que o Santa Clara terá de estar a "100%" para conquistar os três pontos.

"É uma equipa que está homogénea, o Petit trouxe isso para a equipa. Percebemos também que vai ser um jogo extremamente complicado e difícil para ambas as equipas, onde temos de estar 100% a vários níveis: ao nível da concentração, da determinação, da organização", destacou.

Questionado sobre os objetivos do clube até final do campeonato, Daniel Ramos avançou que costuma dizer aos jogadores para ganharem e divertirem-se.

"Divirtam-se, joguem e ganhem. Ponto. É o que a gente sabe fazer: saber jogar e divertir-se. Fazer o nosso jogo e ir ao encontro do melhor resultado", revelou.

Sobre a sua permanência na equipa açoriana, o técnico disse que o "assunto será discutido em breve", mas realçou a "excelente relação" que tem com a estrutura do clube.

"A possibilidade de continuar é uma possibilidade forte, mas nem quero falar muito sobre isso porque eu sinceramente só estou a pensar é no Belenenses [SAD]", assinalou.

Daniel Ramos enalteceu ainda a decisão de o público voltar aos estádios na última jornada da Liga NOS, uma decisão que "peca por tardia", considerou. "Sou defensor do público, acho desejável, acho que [a decisão] perca por tardia, tendo em conta o que vai acontecendo também ao nível de espaço para todos os setores económicos, e o futebol acabou por ficar um bocadinho esquecido", defendeu.

O Santa Clara, sétimo classificado, vai defrontar o Belenenses SAD, oitavo com os mesmos pontos, no domingo, às 17 horas, no estádio do Jamor, em Oeiras.