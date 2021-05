Daniel Ramos e o duelo com Rio Ave: «Procurar fazer uma boa exibição e voltar às vitórias»

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, disse esta segunda-feira pretender que a equipa regresse às vitórias frente ao Rio Ave, na 32.ª jornada da Liga NOS, uma vez que os açorianos não vencem há cinco jogos.

O técnico do conjunto açoriano falava esta segunda-feira em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão do embate frente ao Rio Ave.

"O Santa Clara tem sido muito constante. É isso que não queremos perder nestes três jogos que faltam até ao final do campeonato. Este é o próximo, há que manter uma ideia de jogo, uma forma de estar, há que procurar fazer novamente uma boa exibição e regressar às vitórias", declarou aos jornalistas.

Nos últimos cinco jogos, o Santa Clara somou três derrotas diante de Vitória de Guimarães (1-0), Benfica (2-1) e Famalicão (1-0) e dois empates com Moreirense (0-0) e Boavista (3-3).

Independentemente dos resultados, Daniel Ramos considerou que a equipa tem vindo a realizar "boas exibições" e praticado um "futebol agradável".

"Tenho confiança no grupo de trabalho. Apesar de nós não estarmos a conseguir marcar golos que nos davam outro tipo de conforto, mesmo na tabela classificativa, estamos a sentir que estamos no caminho certo, a jogar bem, estamos a produzir", afirmou.

O técnico disse que a equipa tem tido "alguma infelicidade" nos últimos encontros, sobretudo no capítulo da finalização.

"O problema não está naquilo que estamos a produzir, está sim naquilo que não conseguimos materializar nas oportunidades que nós criámos. Criamos muito, falta-nos finalizar. Estamos a finalizar jogadas, não estamos é a fazer golos", disse.

Daniel Ramos alertou para as dificuldades do próximo encontro, frente a uma "equipa intranquila", mas que tem uma estrutura e jogadores de "qualidade".

"A intranquilidade foi estando presente ao longo da época, nunca conseguiram fugir dela. Mantiveram um bocadinho o registo. O Rio Ave tem qualidade, é intermitente, mas não se tem conseguido afirmar com os pontos que à partida gostaria", apontou, acrescentando: "Valor existe, qualidade existe, o que é certo é que não conseguiram reportar isso ao longo do campeonato de uma forma constante."

Nos últimos cinco jogos, o Rio Ave somou empates diante de Braga (0-0), Paços de Ferreira (1-1) e Portimonense (0-0) e perdeu com Marítimo (1-0) e Sporting (2-0).

O Santa Clara, sétimo classificado, com 37 pontos, recebe o Rio Ave, 15.º, com 31, nesta terça-feira, às 15:00 locais (mais uma hora em Lisboa), no estádio de São Miguel, nos Açores, em jogo da 32.ª jornada da Liga NOS.