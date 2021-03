Daniel Ramos elogia Santa Clara apesar da derrota: «A minha maltinha está de parabéns»

Apesar de ter saído derrotado do Estádio de Alvalade, Daniel Ramos não escondeu a sua satisfação por aquilo que viu do seu Santa Clara na visita ao reduto do líder Sporting. Na ótica do técnico, os açorianos perderam injustamente, isto num jogo no qual, explica, o Santa Clara dividiu e até dominou em várias partes do jogo.





"A exibição foi excelente. Devemo-nos sentir muito bem pelo que fizemos. Fizemos um excelente jogo. Não é fácil jogar contra o Sporting, pela sua qualidade de jogo. Demonstrámos que temos uma grande equipa. Não é por acaso que fizemos a exibição que fizemos. Foi um amargo de boca muito grande, merecíamos mais do que levamos para casa. Por vezes, tivemos domínio, dividimos o jogo. Na primeira aproximação à baliza, eles fazem golo. Quer na primeira ou na segunda parte fomos consistentes. A equipa pressionou, tentou ser arrojada a controlar a profundidade do Sporting.Temos confiança para o fazer. Até podia correr mal mas a culpa seria sempre minha. Foi estratégico. Hoje fizemo-lo para nos testarmos para ver se este caminho vale a pena. E claramente vale. Com esta alma e qualidade de treino, porque isto não cai do céu, é preciso acreditar muito. A minha maltinha está de parabéns. Acho que perdemos injustamente. Os dados confirmam-no. Estamos satisfeitos pelo que conseguimos do ponto de vista exibicional.O Crysan tem excelentes qualidades. O Rui é mais de ataque à profundidade, mas fez um excelente trabalho. Continuamos a seguir o nosso caminho. Basta ver a saída. Demonstrámos logo que vínhamos para discutir o jogo. Tivemos mais, temos de fazer por mais."