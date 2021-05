Daniel Ramos: «Em cinco anos como treinador fui duas vezes à Europa»

Daniel Ramos estava radiante com a qualificação europeia após goleada (4-0) aplicada na receção ao Farense, na última jornada da Liga NOS.





"Estou muito satisfeito por tudo. Os jogadores foram fantásticos, com uma enorme capacidade de trabalho. Nunca deitamos a toalha ao chão e conseguimos três vitórias no final do campeonato, em jogos muito difíceis, que nos colocam na Europa. Em cinco anos como treinador fui duas vezes à Europa e estive perto de lá chegar mais duas. É sinal que estou no caminho certo. Cumprimos os objetivos e saímos valorizados", destacou.