Daniel Ramos: «Equipa fez um jogo fantástico na entrega e na entreajuda»

Após o triunfo (2-0) diante do Belenenses SAD, o treinador do Santa Clara destacou a importância dos três pontos e de voltar a vencer no seu próprio estádio.





"Não é que a equipa não tivesse intenção de continuar a ter dinâmica ofensiva, de ter bola porque pretendíamos, mas houve uma clara intenção e isso por culpa minha, boa, de dizer ao grupo de trabalho que tínhamos de ter uma abordagem diferente. Nos últimos jogos temos vindo a ser penalizados por querer jogar demasiado bonito. Fomos uma equipa muito mais simples no processo construção de jogo e reduzimos. O que é certo é que resultou, não sofremos nenhum golo, conseguimos vencer, não fomos tão agradáveis de ver como de costume, mas hoje era extremamente importante regressar às vitórias em casa", começou por referir, Daniel Ramos, em conferência de imprensa."Marcar primeiro no nosso campo revela-se de uma importância muito grande e, depois de estar em vantagem, provoca dois lados: se conseguimos ganhar confiança com o golo e chegar ao 2-0 tudo simplifica; por outro, 1-0 é sempre um resultado imprevisível", acrescentou.O técnico congratulou os jogadores, mas sublinhou que é preciso manter o foco. "A equipa trabalhou muito, muito dentro de campo. Parabéns à equipa pelo que fez. Um jogo fantástico na entrega e na entreajuda. Depois fomos muito objetivos. Satisfeitos, mas cientes que isso são três pontos na nossa caminhada e agora não somos os maiores por causa disso, não somos os maiores por ter duas vitórias de seguida. Há que continuar humildes", concluiu Daniel Ramos.