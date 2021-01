Daniel Ramos: «Estamos a ser passarinhos»

O Santa Clara prolongou a série negativa de resultados na Liga NOS ao perder por 2-1 na receção ao Famalicão e, após a partida, o treinador dos açorianos considerou que a equipa merecia mais.





"Pouco vale dizer se é justo ou injusto. Sei que o Famalicão venceu, parabéns ao Famalicão. Também sei de algo que me parece muito visível, que foi termos controlado o jogo e concedemos praticamente quase nada ao Famalicão do ponto vista de jogadas. Fomos extremamente penalizados, muito penalizados pelo resultado, dois lances de bola parada: um penálti, um livre que se afigurava sem grande perigo e distante da baliza. É uma sensação de impotência, porque fizemos por merecer bem mais", analisou, Daniel Ramos, em conferência de imprensa."Sinto neste momento tristeza, porque em casa estamos a ter dificuldades a vencer. Estou triste. Também sinto que estamos a ser passarinhos, porque não estamos a utilizar todas as armas que temos. O futebol português está a entristecer-nos um pouco. É falta atrás de falta e falta e falta. Um jogo, se a equipa de arbitragem deixa jogar mais, nós estranhamos. Depois aparecem cinco seis jogos, que é falta, falta, falta, falta", disse também o técnico do Santa Clara.