Daniel Ramos: «Faltou tranquilidade no ataque»

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, referiu ter faltado definição no ataque insular, na derrota (2-0) em casa do Tondela.





"O Tondela não surpreendeu e hoje conseguiu ser mais competente do que noutros jogos. Tivemos a possibilidade de ficar na frente por várias vezes, com 30 minutos muito bons e oportunidades claras. Com o 1-0 contra a corrente, não deixámos de tentar. Na segunda parte disse aos jogadores que teríamos de ter paciência para encontrar espaços, mas sofremos o 2-0 num contra-ataque e ficou mais difícil. Faltou claramente mais tranquilidade no último terço porque houve pouca intervenção do guarda-redes do Tondela", resumiu.