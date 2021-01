Daniel Ramos: «Foi uma caminhada muito bonita e estamos na história do clube»

Com a derrota (2-1) diante do Sp. Braga, o Santa Clara diz 'adeus' à Taça de Portugal e no final do encontro o treinador da equipa açoriana, Daniel Ramos, lamentou alguns erros cometidos que impediram outro resultado.





"Quero dar os parabéns ao Sp. Braga. Mereceu o resultado. Na primeira parte não conseguimos ser o que normalmente somos e tínhamos intenção de fazer. Não estivemos bem ofensivamente. O primeiro golo do Sp. Braga foi um duro golpe e o 2-0 veio complicar as contas antes do intervalo. Na 2.ª parte melhorámos, mas cometemos erros e podíamos logo ter sofrido o terceiro golo. Disse aos jogadores que não era importante o resultado mas sim o que iam fazer. Demos uma imagem diferente, fizemos o golo tarde mas foi o que foi. Há que enaltecer a nossa caminhada", disse o técnico, à Sport TV.O Santa Clara nunca tinha chegado tão longe na Taça de Portugal e Daniel Ramos, apesar da eliminação, não escondeu o "orgulho" pelo percurso da equipa. "Trabalhámos para o merecer. Eliminámos duas equipas de 1.ª Liga, discutimos o resultado com o Sp. Braga e tenho orgulho pelo que fizemos. Foi uma caminhada muito bonita e estamos na história do clube. Agora é pensar no campeonato", concluiu.