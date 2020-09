Daniel Ramos: «Fomos a melhor equipa»

O Santa Clara derrotou este domingo o Marítimo, por 2-0, na 1.ª jornada da Liga NOS. Após o encontro, o treinador da formação açoriana sublinhou a importância de começar o campeonato a somar três pontos.





"Vencer era o nosso objetivo e era o arranque que queríamos, de conquistas. Estamos satisfeitos pela vitória. Dá-nos alento para aquilo que temos pela frente, que é um longo campeonato, onde queremos fazer vitórias, queremos conquistar. Este jogo foi o primeiro de muitos, que esperamos que seja de muitas vitórias e de muitos objetivos conquistados, sejam eles individuais ou coletivos", afirmou Daniel Ramos, em conferência de imprensa."É uma vitória que me parece segura, contra um bom adversário, contra uma boa equipa, que dificultou, valorizou o nosso trabalho, mas acho inequívoco dizer que fomos a melhor equipa, a equipa se soube gerir melhor o jogo. No computo geral, fizemos um bom jogo, com altos e baixos durante a partida, como é natural, mas, em suma, uma exibição que me pareceu bem positiva, premiada com uma boa vitória", acrescentou o técnico.