Daniel Ramos: «Na segunda parte poderíamos ter tido mais estrelinha»

O Santa Clara impôs uma igualdade (1-1) na receção ao Benfica e no final da partida o técnico dos açorianos, Daniel Ramos, admitiu que o resultado foi justo por aquilo que as duas equipas produziram.





"Entrámos com respeito, não com medo, e demonstrámos isso em campo. Vou ser muito pragmático. Na 1.ª parte foi um Benfica melhor, não produzimos o que pretendíamos e fizemos mais na 2.ª parte. Domínio do Benfica não se materializou, fez o golo e nada mais. Na 2.ª parte, alguns aspetos táticos importantes melhoraram o nosso jogo. Conseguimos responder às dificuldades que o Benfica impôs, fomos mais agressivos, capazes de pressionar e dificultar, recuperamos bolas no meio-campo adversário. Fizemos uma ótima 2.ª parte. Antes, ficou um penálti por marcar. Pelo que vi anteriormente já vi darem penáltis naquele tipo de lances. Fizemos uma 2.ª parte boa, sofremos na parte final mas é natural. Temos quatro remates, o Benfica tem dois e o resultado é ajustado", afirmou o treinador do Santa Clara, na flash-interview, à SportTV.Questionado sobre se o resultado significava um bom arranque de ano para o Santa Clara, Daniel Ramos considerou que "bom era ganhar". "É uma forma positiva atendendo à dificuldade, perante um candidato ao título e uma equipa fortíssima que vai vencer a maioria dos jogos. Olhando ao que aconteceu é aceitável, mas na 2.ª parte poderíamos ter tido mais estrelinha. Acho que foi um bom jogo", sustentou.

A fechar, o treinador foi confrontado com a situação de Jean Patric, que foi substituído após um choque com Gilberto, mas Daniel Ramos disse não ter conhecimento do estado do jogador. "Ainda não consegui saber. Logo que possível vocês saberão", concluiu.