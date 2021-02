Daniel Ramos: «Não me lembro de ver o Sp. Braga a defender tanto como hoje»

Daniel Ramos analisou a derrota (0-1) do Santa Clara, este domingo, na receção ao Sporting de Braga, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS.





"Houve uma intenção de entrarmos num bloco médio agressivo e pressionante, a controlar bem a profundidade, porque o Sp. Braga é uma equipa que, para além do jogo interior, tem profundidade. Era a nossa estratégia para o jogo, passava por aí. Andamos mais baixo [primeiros 30 minutos] porque o Sp. Braga obrigou-nos a andar mais baixo", começou por dizer o técnico da formação insular, em declarações no final do encontro."O golo inicial foi com uma bola parada, hoje a bola parada fez a diferença, numa segunda bola o Sp. Braga fez o golo e sentiu-se mais confortável no jogo. Acho que a nossa reação é muito boa, a partir dos 30, 35 minutos, conseguimos ter mais bola.""Terminamos bem a primeira parte e depois começamos a segunda parte muito com sequência desses 10 minutos [da primeira parte]. Acho que tivemos controlo, tivemos o domínio, faltou ser mais expeditos, ser mais audazes no último terço, tentar outro tipo de finalização para chegarmos ao golo. Porque a equipa produziu, produziu muito. Não me lembro de ver o Sp. Braga a defender tanto por tanto tempo como defendeu hoje e isso é mérito do Santa Clara", concluiu.