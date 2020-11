Daniel Ramos: «Não vou fazer mudança radical»

O Santa Clara vai abordar o jogo com o Beira-Mar com o máximo de humildade, para evitar ser eliminado de forma prematura da Taça de Portugal. A formação açoriana tem como objetivo, esta temporada, alcançar pelo menos os quartos-de-final da competição mas, para isso, vai ser necessário começar a prova rainha do futebol português com uma vitória em Aveiro, de forma a avançar para a 4ª eliminatória.

“Joguei no Beira-Mar. É um clube histórico que conseguiu vencer esta competição, e os jogadores vão estar muito motivados para defrontar uma equipa de uma divisão superior. Será uma oportunidade para se valorizarem e para tentarem fazer uma surpresa. Devemos evitar essa situação e não podemos facilitar em nada”, considerou Daniel Ramos.

O treinador, de 49 anos, garantiu ainda que não vai fazer uma “mudança radical” na equipa, mas também indicou que alguns jogadores menos utilizados vão ter a hipótese de mostrar valor. “Este jogo é bom para dar oportunidades, mas também se pode perder a oportunidade. Neste tipo de jogos, quem não andar vai perder espaço no plantel”, avisa.

A formação insular preparou este encontro como se se tratasse de um jogo da Liga NOS e, por isso, os responsáveis técnicos recolheram o máximo de informação sobre a forma de jogar do Beira-Mar. “É uma equipa atrevida, que gosta de ter bola. No Campeonato de Portugal tem sido superior à maioria dos adversários que defrontou. Tem um ataque dinâmico, consistente, e é uma boa equipa do Campeonato de Portugal que poderia estar, perfeitamente, a jogar na 2ª Liga. Os jogadores já estão alertados de que não podemos facilitar”, vincou o técnico.

Na temporada passada, recorde-se, o Santa Clara atingiu os oitavos-de-final da Taça de Portugal e foi eliminado pelo FC Porto (0-1), que acabou por vencer a competição na final contra o Benfica, em Coimbra.