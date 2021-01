Daniel Ramos: «O grupo continua a escrever história»

O Santa Clara derrotou o Moreirense por 2-1 e alcançou um inédito apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal. No final do encontro, o técnico da formação açoriana não escondeu a satisfação.





"É mais uma conquista, mais um marco histórico, uma satisfação não pessoal, mas coletiva. O grupo continua a escrever história. Para nos valorizarmos e sermos ainda mais como um clube de primeira, são precisas mais conquistas e esta foi mais uma pequena grande conquista, que fica para a história. Se pudermos, vamos continuar a fazer história. Hoje, o que mais importava era vencer. Fizemos por isso. Fomos a equipa com mais objetividade e determinação no jogo", afirmou Daniel Ramos, em conferência de imprensa."Com as substituições, além de refrescar queríamos dar mais acutilância ao jogo. O Carlos trouxe mais objetividade ao ataque e a passagem do Ukra para o lado esquerdo fez-nos ganhar mais faltas. Muito do jogo podia passar por uma bola parada, foi essa a minha lógica de pensamento, felizmente resultou desta vez. A equipa demonstrou grande capacidade de trabalho nos 90 minutos", acrescentou o técnico."Temos o Sp. Braga ou o Torreense pela frente. Vamos aguardar, com serenidade, e jogar os jogos do campeonato"."Modifiquei o 11 de forma acentuada, mas com a noção de que tenho uma equipa competente, fiquei extremamente orgulhoso. É sinal de que temos um plantel equilíbrio, isso é bom para o treinador e para os jogadores".