Daniel Ramos: «Produzimos o suficiente para conseguirmos um resultado melhor»

Daniel Ramos considerou que o Santa Clara foi superior ao Paços de Ferreira esta tarde, na Capital do Móvel, mas pecou no capítulo da eficácia (1-2). Os açorianos, garante, mereciam outro resultado...



O que faltou

"Faltou aproveitar melhor a quantidade de oportunidades de golo, que foram umas cinco ou seis. Fomos melhores no geral, pelo que produzimos em campo, mas fizemos só um golo. Faltou-nos isso, o golo, e, por outro lado, reduzir a eficácia do Paços de Ferreira."

Dois golos

"Teve oportunidades em menor número, mas não fomos suficientemente capazes de neutralizar algumas delas. Sofremos dois golos por isso. Produzimos o suficiente para conseguirmos um melhor resultado, mas faltou tranquilidade no último terço para tomarmos as melhores decisões."